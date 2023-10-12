На Чукотке повреждён единственный подводный интернет-кабель

На Чукотке рыболовным тралом повреждён единственный интернет-кабель, построенный в 2022 году более чем за семь миллиардов рублей.

Как сообщила пресс-служба правительства Чукотского автономного округа, с учётом сложных климатических условий и "ограниченности периода навигации в Беринговом море" ремонт будет проводиться c 12 до 23 октября.

На время ремонтных работ доступ в интернет будет осуществляться через "резервные спутниковые ресурсы, пропускная способность которых ограничена", качество связи существенно снизится, предупредили власти жителей Чукотки. В Ростелекоме сообщили, что не будут начислять абонентскую плату за услуги связи, пока идёт ремонт.

Кабель подводной волоконно-оптической линии связи длинной более двух тысяч километров начал работать в начале этого года. До этого Чукотка, как пишет РИА "Новости", оставалась последним регионом России со спутниковым интернетом.

8 октября был повреждён подводный интернет-кабель между Итурупом и Кунаширом на Курильских островах, сообщает телеграм-канал "Говорит НеМосква". Местные жители уже три дня остаются без интернета и мобильной связи. У некоторых людей начали заканчиваться наличные деньги, а снять их через банкомат или оплатить необходимые товары по карте — невозможно.