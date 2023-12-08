Против двух жителей Петербурга возбудили дела об оправдании терроризма

В Санкт-Петербурге против двух местных жителей возбудили уголовные дела об оправдании терроризма, об этом сообщает "Фонтанка" без ссылки на источник и "Бумага" со ссылкой на МВД.

По информации "Бумаги", один из задержанных - 59-летний житель Выборгского района по имени Игорь. Его задержали 7 декабря из-за комментариев в соцсети, в которых, по версии следствия, содержалось "оправдание и пропаганда терроризма". В чем была суть этих публикаций, в МВД не сообщили.

"Фонтанка" пишет, что Игорь - уроженец Украины, который переехал в Петербург в юности. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.



О задержании еще одного обвиняемого сообщили телеграм-каналы "Mash на Мойке" и "Оперативные сводки". По их данным, был задержан 42-летний житель Петербурга по имени Максим. Он работник радиозавода. Его обвиняют в том, что он в интернете "призывал к разделению России, радовался смерти наших бойцов в зоне СВО и терактам ВСУ". В МВД информацию о задержании второго жителя не подтверждали.