На "Эксмо" составили протокол по доносу депутата Хинштейна

На издательство "Эксмо" составили протокол по административной статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних по доносу депутата Госдумы Александра Хинштейна. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Поводом для доноса Хинштейна стали выпущенные издательством комиксы "Голубь Геннадий". Их автор украинская художница Koro. Хинштейн считает, что комикс "открыто формирует гомосексуальные установки, хотя имеет возрастную отметку +12". Депутат мог посчитать пропагандой ЛГБТ указание в комиксе на то, что Голубь Геннадий считает себя пансексуалом.

Хинштейн также посчитал возмутительным, что автор комиксов живет в Украине и "не скрывает, что направляет гонорары от книг на поддержку ВСУ".

МВД направило копии обращения в Роскомнадзор и московское управление Роспортребнадзора "для возможной блокировки вредоносных интернет-ресурсов".

Позднее представители "Эксмо" в разговоре с "Агентством" пояснили, что договор с автором книги прекращён и ему больше не выплачивают гонорары, а последний тираж комиксов был отпечатан в январе 2022 года.