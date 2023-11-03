На "Эксмо" составили протокол по доносу депутата Хинштейна

На издательство "Эксмо" составили протокол по административной статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних по доносу депутата Госдумы Александра Хинштейна. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
Поводом для доноса Хинштейна стали выпущенные издательством комиксы "Голубь Геннадий". Их автор украинская художница Koro. Хинштейн считает, что комикс "открыто формирует гомосексуальные установки, хотя имеет возрастную отметку +12". Депутат мог посчитать пропагандой ЛГБТ указание в комиксе на то, что Голубь Геннадий считает себя пансексуалом.
Хинштейн также посчитал возмутительным, что автор комиксов живет в Украине и "не скрывает, что направляет гонорары от книг на поддержку ВСУ".
МВД направило копии обращения в Роскомнадзор и московское управление Роспортребнадзора "для возможной блокировки вредоносных интернет-ресурсов".
Позднее представители "Эксмо" в разговоре с "Агентством" пояснили, что договор с автором книги прекращён и ему больше не выплачивают гонорары, а последний тираж комиксов был отпечатан в январе 2022 года.
- Госдума приняла закон о пропаганде ЛГБТ в России впервые в 2013 году: тогда к ответственности могли привлечь за распространение информации о "нетрадиционных сексуальных отношениях" среди несовершеннолетних. В 2022 году депутаты приняли новый закон. По нему запретили публикацию и распространение любой информации, которая, по мнению властей, "пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию или смену пола", среди людей всех возрастов.
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