На Фарерах в ходе традиционной охоты убили более 1400 дельфинов

На Фарерских островах во время традиционной охоты убили более 1400 атлантических белобоких дельфинов. Об этом сообщает Би-би-си. Охотники на скоростных катерах и гидроциклах загнали животных на мелководье и убили ножами. Туши вытащили на берег и раздали местным жителям.

На Фарерских островах уже сотни лет существует традиция гриндадрапа — охоты на китообразных, в которой могут участвовать представители местных общин. Жители архипелага считают мясо китов и дельфинов важной частью своего рациона, а охоту на них — частью культуры.

Организация Sea Shepherd, которая с 1980-х выступает за её запрет, отметила, что нынешняя охота была нелегальной. Её масштабы и жестокость убийства - раненые дельфины, выброшенные на берег, медленно и мучительно умирали - шокировали даже многих местных жителей и вызвали критику со стороны охотников. Так, по данным опроса, проведенного среди населения фарерскими СМИ, 50 процентов респондентов ответили, что жестокую охоту необходимо прекратить.

В Sea Shepherd допускают, что охота 12 сентября стала крупнейшим убийством китообразных, когда-либо зарегистрированным в мире.