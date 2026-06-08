На Филиппинах более 30 человек погибли в результате землетрясения

Не менее 32 человек, по последним данным, погибли в результате землетрясения, эпицентр которого находился в море, недалеко от побережья острова Минданао на юге Филиппин.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло утром в понедельник по местному времени. Пострадали более 100 человек, около 10 тысяч остались без крова или были эвакуированы из-за угрозы цунами. Разрушены сотни зданий. Больше всего пострадал город Хенераль-Сантос, где погибли не менее 10 человек, более 20 местных жителей считаются пропавшими без вести.

Небольшие - от 20 сантиметров до 1,4 метров - волны цунами были зафиксированы на побережье Индонезии, Палау и Филиппинского архипелага, они достигли даже побережья японского острова Окинава. В Филиппинах были зарегистрированы разрушения в результате цунами в прибрежной зоне. О пострадавших в других странах не сообщалось.