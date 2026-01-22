Ссылки для упрощенного доступа

На фоне геополитической нестабильности. Новый рекорд цен на золото

FILE PHOTO: Gold bars
Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Четверг, 22 января

Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры в Давосе

Владимир Путин предложил передать в Совет мира 1 миллиард долларов из замороженных в США российских активов

Кто вошел в Совет мира и почему

Дональд Трамп заявил, что не будет использовать силу ради присоединения Гренландии к США

Цены на золото установили новый рекорд на фоне геополитической нестабильности

В России инвалид-колясочник получил 5.5 лет колонии за комментарий в соцсетях

США приостановили выдачу иммиграционных виз для граждан 75 государств, включая Россию

