На фронте погиб замглавы Федерации шахмат Украины

На войне с Россией погиб вице-президент Федерации шахмат Украины Артём Сачук. Об этом сообщают украинские СМИ.

В сообщении Федерации шахмат в фейсбуке Сачук назван воином-добровольцем. Отмечается, что он был организатором многих всеукраинских и международных соревнований.

Сачук был уроженцем Житомира. Кандидат в мастера спорта по шахматам. Вскоре после российского широкомасштабного вторжения в Украину в прошлом году пошёл в ВСУ добровольцем, имел звание лейтенанта. Его гибель подтвердили в Житомирском военкомате, её обстоятельства сейчас выясняются.