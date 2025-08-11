Ссылки для упрощенного доступа

На фронте в Украине погиб художник Давид Чичкан

Давид Чичкан
Давид Чичкан

На фронте в Украине погиб украинский художник Давид Чичкан. Он получил смертельное ранение, отражая штурм российских войск на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военнослужащих из бригады, в которой служил Чичкан.

Ему было 39 лет.

В сообщении отмечается, что Чичкан "всегда был искренним с людьми и делился с собратьями и сестрами своими глубокими мыслями о политике, этике и социальной справедливости".

Соратники отметили "умение Давида создавать вокруг себя уникальную атмосферу и быстро находить подход к людям любых взглядов и систем морали, оставаясь верным собственным убеждениям".

"Он считал, что настоящие анархисты должны делить тяжелые трудности, которые переживает их народ. Его гибель - огромная потеря для нас", - говорится в сообщении.

