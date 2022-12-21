На фронте за Украину погиб бывший политзаключённый по делу Сенцова

В Украине на войне с Россией, в боях под Белогоровкой Луганской области погиб гражданский активист из Крыма, проведший более 2-х лет в заключении в России Геннадий Афанасьев. Он был военнослужащим Вооружённых сил Украины. О его гибели сообщает Крым.Реалии со ссылкой на жену Афанасьева.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз сообщил Крым.Реалии, что Геннадий Афанасьев воевал в составе батальона территориальной обороны и погиб под Белогоровкой. Этот населённый пункт находится неподалёку от Лисичанска, летом он был взят под контроль российской армией, однако затем отбит украинскими военными.

Геннадий Афанасьев, как пишет Крым.Реалии, пошёл в военкомат в первый день полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Был бойцом отряда теробороны, сформированного в Киеве.

Фотограф и юрист из Смиферополя Геннадий Афанасьев в 2014 году выступил против российской аннексии Крыма. В мае 2014 года он был задержан сотрудниками ФСБ по обвинению в участии в террористическом сообществе и подготовке терактов. По тому же делу были задержаны режиссёр Олег Сенцов и активист Александр Кольченко. Это было одно из первых дел, возбуждённых российскими властями против украинских активистов в аннексированном Крыму.

Первоначально Афанасьев дал признательные показания, в частности назвал Сенцова лидером группы и заявил, что она готовила теракты. В конце 2014 года его приговорили в России к 7 годам лишения свободы. В 2015 году на суде по делу Сенцова Афанасьев отказался от своих прежних показаний, заявив, что они были даны под пытками. Подсудимые встретили эти слова аплодисментами.

Международные правозащитные организации назвали дело политическим, а осуждённых по нему, включая Афанасьева – политзаключёнными. В 2016 году Афанасьев был формально помилован в России и освобождён в результате обмена заключёнными между Россией и Украиной.

Олег Сенцов, который сам сейчас воюет, также подтвердил гибель Афанасьева.