На Гавайских островах бушуют лесные пожары. Погибли 36 человек

В США на популярном среди туристов острове Мауи Гавайского архипелага в результате сильнейших лесных пожаров погибли 36 человек. Об этом сообщает Би-би-си.

Пожары вызваны сильнейшей жарой и засухой, а быстрому распространению огня способствует сильный ветер от урагана "Дора", который бушует над Тихим океаном в сотнях километров к югу от Гавайских островов.

Пожары охватили практически весь остров Мауи. Вице-губернатор штата Гавайи назвал их беспрецедентными. Больше всего пострадал город Лахайна, где многие здания были разрушены или повреждены огнем.

Из-за пожаров тысячи людей остались без электричества и телефонной связи, многим пришлось эвакуироваться. На Мауи открыты пять убежищ для эвакуации, которые переполнены людьми. По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением.

Пожарные продолжаются бороться с открытым огнём, в том числе с использованием вертолётов и другой специальной техники.

Метеорологи ООН связывают рекордную жару с антропогенным изменением климата и началом Эль-Ниньо – повышения температуры экваториальных вод Тихого океана. Высокие температуры приводят к гибели людей и животных, уничтожению растений, а также способствует распространению засух и лесных пожаров.