На Гавайях потерпел крушение грузовой "Боинг". Оба пилота спаслись

Грузовой самолёт "Боинг-737" в пятницу упал в океан вскоре после взлёта с аэродрома в Гонолулу (американский штат Гавайи). СМИ называют причиной крушения отказ двигателей.

Как сообщает CNBC со ссылкой на Управление гражданской авиации США, оба пилота спаслись. Кроме них, по предварительным данным, людей на борту не было.

В сообщении авиационных властей США говорится, что пилоты пытались вернуться в Гонолулу, но были вынуждены совершить аварийную посадку на воду. Пилоты были спасены береговой охраной.

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