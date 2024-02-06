На главу отдела лицензий "Кинопоиска" подали в суд за "пропаганду ЛГБТ"

В отношении руководителя отдела лицензирования "Кинопоиска" Николая Буца подан иск по административной статье о пропаганде ЛГБТ. Об этом сообщает Север.Реалии.

Иск против Буца поступил в Таганский суд Москвы из отделения Роскомнадзора по Центральному федеральному округу еще осенью 2023 года. В октябре было вынесено постановление о назначении административного наказания, но сотрудник "Кинопоиска" подал апелляцию, рассмотрение которой отложено до 25 марта.

Буц не смог пояснить корреспонденту Север.Реалии с чем связан иск Роскомнадзора, направив его за комментариями в пресс-службу "Яндекса". На момент публикации заметки ответа не поступило.

Исходя из формулировки закона, истец предположительно считает, что Николай Буц допустил распространение среди детей некой информации, которая "демонстрирует нетрадиционные сексуальные отношения, либо способна вызвать у детей желание сменить пол". За это ему грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей.

Летом 2023 года Замоскворецкий суд Москвы назначил "Кинопоиску" сразу два штрафа по одному миллиону рублей за показ в фильмах ЛГБТ-сцен без должной маркировки. Первый штраф кинотеатр получил за фильмы "Доктор Ти и его женщины", "Маленькая Италия", "Александр", "Любовь, Любовь, Любовь". Второй — за киноленты "Римские расставания" и "Зильс-Мария".

В компании тогда пояснили, что обжаловали решение. "Кинопоиск" отметил, что во-первых, не имеет технической возможности оформить подписку несовершеннолетним, а у РКН нет доказательств просмотра фильмов детьми. Во-вторых, сам стриминговый сервис не ставит маркировку на видео, а ориентируется на классификацию Минкульта, у которого на тот момент стояла маркировка "16+".

В начале июля "Кинопоиск" получил штраф в один миллион рублей за фильмы "Дневник Бриджит Джонс", "Жадность", "Английский цирюльник", "Идеальные незнакомцы".