На горе Атис. В Армении появится "самая большая в мире" статуя Иисуса

Вопреки недовольству части общества Армении, протестам церкви и длительным задержкам, памятник, который, по замыслу, должен стать "самой большой в мире" статуей Иисуса, уже почти закончен. Недавно стало известно об ориентировочном сроке завершения строительства – 2027 год. Радио Свобода публикует фотографии будущего памятника.

После многолетних задержек началось строительство постамента для статуи на горе Атис. Эта вершина, высотой 2528 метров, расположена примерно в 30-ти километрах к северо-востоку от Еревана. О намерении установить статую на вершине горы впервые было объявлено в январе 2022 года. Это был проект скандально известного армянского бизнесмена Гагика Царукяна (в 2020 году он был лишен депутатской неприкосновенности из-за подозрений в незаконной предпринимательской деятельности и коррупции). По словам Царукяна, гигантская статуя Христа "укажет армянскому народу путь к возрождению и свету" после разрушительного конфликта с соседним Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.

Первоначально завершение работ, связанных с установкой статуи Иисуса, было запланировано на 2025 год, однако возникли препятствия, которые едва не стали причиной завершения всего проекта.

Армянская апостольская церковь публично выступила против проекта, сославшись на его несоответствие армянским религиозным традициям. В заявлении отмечалось, что церковные власти "не считают приемлемой установку статуи Господа нашего Иисуса Христа". В армянской религиозной традиции статуи Иисуса приравнены к идолам. Вместо этого христианские памятники обычно имеют форму стелы из камня с изображением креста и называются хачкар (дословно – крест-камень). С 2010 года хачкары внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Те редкие статуи Христа, которые все же существуют в стране, где около 97 процентов населения являются христианами, подвергались вандализму. При том, что в Армении низкий уровень преступности.

В 2022 году правительство Армении выразило поддержку финансируемому из частных источников проекту, увидев в нем потенциал туристической достопримечательности. Позднее выяснилось, что еще до того, как были окончательно согласованы разрешения на строительство, церемония закладки фундамента на вершине горы Атис в июле 2022 года "непоправимо повредила" части древней крепости возрастом 3000 лет. После скандала, связанного с началом строительства, проект был заморожен, и в январе 2025 года министр культуры Армении Жанна Андреасян заявила, что невозможно установить статую на вершине горы, где располагался древний памятник. Затем место установки постамента перенесли "на несколько сотен метров" от первоначального местоположения на более низкую высоту – на горе Атис. Вскоре после этого были выданы разрешения на реализацию строительства. В сентябре 2025 года возобновились работы по возведению фундамента постамента.

В деревне Зовуни статуя Иисуса пока хранится в разобранном виде – это три отдельных фрагмента. Они ожидают транспортировки вертолетом на вершину горы, где их установят на пьедестал. Гид из Еревана Сурен Агабекян в интервью Радио Свобода рассказал, что статуя "уже привлекает иностранных туристов". Агабекян говорит, что недавно включил в маршруты своих экскурсий остановку у мастерской под открытым небом, где хранятся фрагменты скульптуры. Планируется, что высота статуи Христа и ее постамента составит 101 метр. Для сравнения: высота знаменитой бразильской статуи Христа-Искупителя составляет 38 метров вместе с постаментом, а нью-йоркской Статуи Свободы – 93 метра.

Проект гигантской статуи Иисуса получил широкую известность за пределами Армении, в том числе благодаря популярному посту в социальных сетях, опубликованному в январе ирландской звездой ММА Конором Макгрегором. Он назвал дизайн статуи "восхитительным". Ричард Киракосян, директор расположенного в Ереване Центра региональных исследований, отмечает, что отношение общественности к памятнику в основном негативное. "И сама идея, и движущая сила этого проекта коренятся в личном эго [Царукяна], одного из самых коррумпированных армянских олигархов", – говорит он. Киракосян отмечает, что многие христиане в Армении считают, что деньги вместо того, чтобы тратить на этот проект, следовало бы пожертвовать церкви.