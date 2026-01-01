На горнолыжном курорте в Швейцарии в результате взрыва погибли люди

Не менее 40 человек погибли, около 100 получили ранения в результате взрыва и последовавшего пожара в баре Le Constellation на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана.

Взрыв произошёл около 1:30 ночи по местному времени в баре, где отмечали наступление Нового года, передаёт Reuters. По словам представителя полиции, в момент ЧП внутри находились более 100 человек. После взрыва в заведении начался пожар.

В правоохранительных органах заявили о взрыве неизвестного происхождения, добавив, что есть несколько раненых и погибших без указания точного число жертв. По данным журналистов, причиной взрыва могло стать использование пиротехники.

Район вокруг бара оцеплен, над населённым пунктом введена бесполётная зона. Телеканал RTS сообщает, что больницы на юго-западе Швейцарии мобилизованы для лечения "пациентов с тяжёлыми ожогами".

Курорт Кран-Монтана расположен в кантоне Вале в центре Швейцарских Альп, примерно в 40 километрах к северу от Маттерхорна.