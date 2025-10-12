На границе Афганистана и Пакистана произошли столкновения

Вечером в субботу на границе Афганистана и Пакистана произошли перестрелки. По словам представителей Пакистана, с афганской стороны произошел неспровоцированный обстрел, на что пакистанская армия ответила "всей мощью".

Перестрелки произошли более чем в шести местах вдоль границы между двумя странами. Пакистанские службы безопасности заявили, что их военные уничтожили несколько афганских постов.

Утром в воскресенье представитель исламистского движения "Талибан" заявил, что в ходе ночной операции погибли 58 пакистанских солдат, еще 30 были ранены. Также утверждается, что афганские силы захватили 25 позиций пакистанской армии. С афганской стороны погибли девять военных, еще 16 получили ранения.

Исламабад пока не комментировал это заявление.

"Талибан" назвал свои действия "ответной операцией" на то, что Пакистан нарушил воздушное пространство Афганистана и нанес удар по рынку в приграничной провинции Пактика. Кроме того, сообщалось об ударе по Кабулу. Ранее на этой неделе представитель пакистанской службы безопасности рассказал Reuters, что целью авиаудара был лидер пакистанского "Талибана", который находился в столице Афганистана. Неясно, погиб ли он.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви назвал атаку афганцев "непровоцированным обстрелом" гражданских районов и добавил, что это является нарушением международного права.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал произошедшее "провокациями со стороны Афганистана". "В вопросах обороны Пакистана не будет компромиссов, и на каждую провокацию будет дан решительный и эффективный ответ", – заявил он.