В четверг вечером на границе Афганистана и Пакистана произошли столкновения.

Новостной канал TOLONews сообщил со ссылкой на Минобороны Афганистана, что "Талибан" начал операцию на линии Дюранда в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и некоторых других районах в ответ на удары Пакистана. Источник телеканала "Аль-Джазира" в афганских вооруженных силах утверждает, что были убиты 10 пакистанских солдат и захвачены 13 постов.

Министерство информации Пакистана заявило, что "Талибан" открыл неспровоцированный огонь по нескольким точкам на границе в провинции Хайбер-Пахтунхв, на что силы безопасности "немедленно и эффективно отреагировали". "Предварительные сообщения подтверждают тяжелые потери с афганской стороны, уничтожено множество постов и техники", – говорится в сообщении ведомства.

Премьер-министра Пакистана Мошарраф Заиди отверг сообщения о потерях в ходе столкновений. "На данный момент ни один пакистанский солдат не был захвачен в плен, и ни один пакистанский солдат не погиб", – написал он в соцсети X. Заиди также добавил, что ни один пакистанский пост не был захвачен или поврежден.

22 февраля Пакистан сообщил о нанесении ударов по семи лагерям группировок "Техрик-е-Талибан Пакистан" и "Исламского государства" вдоль границы в провинции Хорасан. Исламабад обвинил их в совершении терактов на территории Пакистана, в том числе взрыва в шиитской мечети в столице страны в начале февраля. Министерство информации Пакистана заявило, что нападения совершили пакистанские талибы по указанию "их руководства и кураторов, базирующихся в Афганистане". Утверждалось, что в результате ударов погибли как минимум 70 членов группировок.

"Талибан" заявил, что среди десятков погибших и раненых были женщины и дети. Министерство обороны Афганистана пообещало принять ответные меры.

26 февраля верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к политическому диалогу между Афганистаном и Пакистаном. По данным Миссии ООН по содействию Афганистану, за последние три месяца 2025 года в стране погибли 70 мирных жителей, еще 478 получили ранения.

"На этой неделе вновь были зафиксированы жертвы – 13 мирных жителей погибли и несколько получили ранения в результате авиаударов пакистанских сил", – заявил Тюрк.