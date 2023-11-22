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На границе США и Канады возле Ниагары взорвался автомобиль

Последствия взрыва на мосту возле Ниагары, 22 ноября 2023 года
Последствия взрыва на мосту возле Ниагары, 22 ноября 2023 года

Двое человек погибли в результате взрыва автомобиля на мосту на границе Канады и США возле Ниагарского водопада.

По предварительным данным, внутри машины находилась взрывчатка. Погибшие - два пассажира. Ранения получил пограничник.

В районе Ниагарского водопада в целях безопасности закрыты оставшиеся три моста между западными районами американского штата Нью-Йорк и канадской провинцией Онтарио. Правительственные здания эвакуированы.

По данным телеканала Fox News, автомобиль ехал из США в Канаду. Би-би-си отмечает, что направление движения машины пока не определено.

Взрыв произошёл на американской стороне Радужного моста через реку Ниагара, передаёт Associated Press.

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