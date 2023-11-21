На "иноагента" Никандрова составят второй административный протокол

В отношении 19-летнего уроженца Пскова Марата Никандрова, внесенного Минюстом в реестр "иностранных агентов" по его собственному заявлению, составят второй протокол по административной статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Об этом он сообщил редакции Север.Реалии.

По его словам, второе уведомление от Роскомнадзора о необходимости явиться для составления протокола пришло ему вечером 20 ноября.

По второму протоколу Никандрова хотят оштрафовать за публикацию на ресурсе "Daily Fax" (зарегистрирован как СМИ, администрируется Никандровым) материала немецкого издания Deutsche Welle, которое признано в России "иностранным агентом", с заголовком "Саммит ЕС подготовит почву для эмбарго на российские алмазы". Протокол, как и в первом случае, будет составлен на Никандрова как на должностное лицо.

Адвокат Никандрова Леонид Соловьев 20 ноября посетил Роскомндазор, где ему вручили первый протокол, составленный на Никандрова, - за публикацию ролика телеканала Настоящее время о лишении родительских прав бывшего редактора "Первого канала" Марины Овсянниковой.