На "иноагента" Никандрова составят второй административный протокол

В отношении 19-летнего уроженца Пскова Марата Никандрова, внесенного Минюстом в реестр "иностранных агентов" по его собственному заявлению, составят второй протокол по административной статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Об этом он сообщил редакции Север.Реалии.
По его словам, второе уведомление от Роскомнадзора о необходимости явиться для составления протокола пришло ему вечером 20 ноября.
По второму протоколу Никандрова хотят оштрафовать за публикацию на ресурсе "Daily Fax" (зарегистрирован как СМИ, администрируется Никандровым) материала немецкого издания Deutsche Welle, которое признано в России "иностранным агентом", с заголовком "Саммит ЕС подготовит почву для эмбарго на российские алмазы". Протокол, как и в первом случае, будет составлен на Никандрова как на должностное лицо.
Адвокат Никандрова Леонид Соловьев 20 ноября посетил Роскомндазор, где ему вручили первый протокол, составленный на Никандрова, - за публикацию ролика телеканала Настоящее время о лишении родительских прав бывшего редактора "Первого канала" Марины Овсянниковой.
- 19-летнего Марата Никандрова внесли в список "иностранных агентов" 17 ноября. За десять дней до этого он сам заполнил на себя форму на сайте Минюста. Это первый случай в России, когда "иноагентом" признают человека, который самостоятельно внес свои данные в реестр.
- По закону об "иностранных агентах" люди, попавшие в реестр Минюста, обязаны четыре раза в год предоставлять отчеты о своих доходах и расходах и дважды в год - о деятельности. Ведомство требует предоставлять отчеты исключительно в письменном виде и настаивает на отправке документов только "Почтой России".
- "Иноагенты" обязаны опубликовать свои отчеты в интернете. Люди, внесенные в реестр Минюста, также должны сопровождать все свои материалы, включая посты в соцсетях, маркировкой "иностранного агента". Им запрещено преподавать, вести просветительскую деятельность, работать на государственной или муниципальной службе, быть членами избирательных комиссий или выступать организаторами публичных мероприятий.
Форум