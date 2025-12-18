На IT-эксперта Михаила Климарева и журналистку The Bell Валерию Позычанюк составили протоколы об участии в деятельности "нежелательной" организации. Материалы административных дел поступили в Чертановский районный суд Москвы, обратила внимание "Медиазона".

Что именно им вменяют, пока неизвестно.

В 2023 году Россия объявила Михаила Климарева в международный розыск. Против него было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму за пост в телеграм-канале, в котором Климарев, обращаясь к украинским военным, призвал их не брать в плен сотрудников Росгвардии. Публикация сопровождалась видеозаписью, на которой росгвардейцы избивают участника протеста против войны в Украине.

Кроме того, российские власти признали Климарева "иностранным агентом".