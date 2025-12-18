Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

На IT-эксперта Михаила Климарева составлен протокол о "нежелательной" организации

Михаил Климарев
Михаил Климарев
Слушать
56 сек.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

На IT-эксперта Михаила Климарева и журналистку The Bell Валерию Позычанюк составили протоколы об участии в деятельности "нежелательной" организации. Материалы административных дел поступили в Чертановский районный суд Москвы, обратила внимание "Медиазона".

Что именно им вменяют, пока неизвестно.

В 2023 году Россия объявила Михаила Климарева в международный розыск. Против него было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму за пост в телеграм-канале, в котором Климарев, обращаясь к украинским военным, призвал их не брать в плен сотрудников Росгвардии. Публикация сопровождалась видеозаписью, на которой росгвардейцы избивают участника протеста против войны в Украине.

Кроме того, российские власти признали Климарева "иностранным агентом".

Бои в Купянске
Embed
Бои в Купянске

No media source currently available

0:00 0:25:24 0:00

Бои в Купянске

Переговоры США и Украины

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG