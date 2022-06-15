На Камчатке активиста задержали по делу о дискредитации армии России

В Петропавловске-Камчатском задержан Александр Каменюк, в его квартире проведен обыск. По словам самого активиста, причиной является уголовное дело о дискредитации российской армии, передает издание "Кам 24".



Издание ссылается на знакомых Каменюка. Обыск в его квартире прошел утром, на месте событий находились сотрудники регионального Центра "Э". После обыска активиста задержали на 48 часов. В полиции ситуацию пока не прокомментировали.

Садясь в полицейский автомобиль, Каменюк заявил, что причина задержания "уголовное дело за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации".

Ранее против Каменюка заводили административное дело о дискредитации армии.