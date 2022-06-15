На Камчатке активиста задержали по делу о дискредитации армии России

В Петропавловске-Камчатском задержан Александр Каменюк, в его квартире проведен обыск. По словам самого активиста, причиной является уголовное дело о дискредитации российской армии, передает издание "Кам 24".
Издание ссылается на знакомых Каменюка. Обыск в его квартире прошел утром, на месте событий находились сотрудники регионального Центра "Э". После обыска активиста задержали на 48 часов. В полиции ситуацию пока не прокомментировали.
Садясь в полицейский автомобиль, Каменюк заявил, что причина задержания "уголовное дело за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации".
Ранее против Каменюка заводили административное дело о дискредитации армии.
- В октябре 2021 года у активиста пытались провести обыск по делу о клевете. Оно было связано с публикацией в ютьюбе ролика "Про работу прокуратуры Камчатского края".
- В августе 2018 года Каменюка пригласили в полицию в связи с организацией митинга против повышения пенсионного возраста и задержали на 48 часов.
- Александр Каменюк – общественный активист и блогер, бывший глава Петропавловск-Камчатского отделения "Справедливой России". В своих публикациях он выступал против всеобщей вакцинации и критически высказывается о действиях власти.
- К концу мая по принятой в марте после российского вторжения в Украину статье о "дискредитации" Вооруженных сил России обвинили более двух тысяч россиян, их оштрафовали на сумму свыше 25 млн рублей. По статье о распространении "фейков" об армии России возбуждено 52 уголовных дела. Обвиняемым по ней грозит до 15 лет лишения свободы.
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