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На Камчатке бывшего гражданина Украины лишили гражданства России

На Камчатке лишили гражданства местного жителя, который ранее отказался от гражданства Украины. Суд назначил ему четыре года колонии общего режима по делу об экстремистских высказываниях в интернете, сообщает пресс-служба УФСБ по Камчатке.

По версии спецслужбы, с июня 2020 года по февраль 2022 года мужчина призывал к "расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти" в социальной сети "Вконтакте". Уточняется, что российское гражданство он получил в 2014 году, отказавшись от украинского.

Дело рассматривал 1-й Восточный окружной военный суд в Хабаровске о двум статьям: о публичном оправдании терроризма и призывах к экстремизму.

Ранее на Камчатке российского гражданства лишили уроженца одной из стран СНГ, который получил паспорт в 2009 году. По версии следствия, он смонтировал в социальных сетях ролики, "одобряющие действия боевиков на территории Чеченской Республики, в том числе жестокие убийства российских военнослужащих". Его приговорили к 3 годам колонии общего режима.

  • В апреле 2023 года Госдума приняла закон, позволяющий лишать приобретенного гражданства за преступления "против государства". В частности, лишить гражданства могут за "дискредитацию" армии, призывы к экстремизму, дезертирство и покушение на жизнь государственного деятеля.

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