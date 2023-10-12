На Камчатке двоих военных осудили за отказ воевать в Украине

На Камчатке военный суд назначил по два года и шесть месяцев колонии-поселения двоим военнослужащим, которые отказались поехать в зону боевых действий в Украине. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

3 октября суд признал виновным в неисполнении приказа командира в период мобилизации военнослужащего Евгения Парасочку, который отказался поехать на фронт весной 2023 года. 10 октября суд вынес приговор Виктору Шкварку, который отказался ехать в Украину летом 2023 года, находясь в воинской части в Петропавловске-Камчатском.

В Иркутской области рядового Дмитрия Голубьёва приговорили к шести годам колонии общего режима по делу о самовольном оставлении места службы. Он не появлялся в расположении своей части около двух месяцев, сообщила пресс-служба Второго восточного окружного военного суда.