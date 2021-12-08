На Камчатке экс-прокурор получил 20 лет за изнасилования детей

На Камчатке суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима бывшего природоохранного прокурора по обвинению в сексуальном насилии над детьми. Об этом сообщает "Кам-24".

По данным Следственного комитета, обвиняемый в течение 2020 года неоднократно совершал в отношении своей 8-летней дочери и её 6-летней подруги насильственные действия сексуального характера, а также с участием потерпевших изготовил порнографические материалы. Помимо тюремного срока, подсудимому назначили два года ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что подозреваемый жил с женой и двумя детьми. Он уволился из прокуратуры в 2019 году. Накануне увольнения он служил уже не в природоохранной прокуратуре, а в прокуратуре Петропавловска-Камчатского, в последнее время он работал юрисконсультом в филиале компании "Оборонэнерго".