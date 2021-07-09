На Камчатке нашли бортовые самописцы разбившегося Ан-26

Спасатели на Камчатке нашли на склоне сопки в районе посёлка Палана один из бортовых самописцев самолёта Ан-26. Он разбился 6 июля. Погибли все 28 человек, находящиеся на борту.

Источник агентства "Интерфакс" в администрации Паланы сообщил, что при первичном осмотре видимых повреждений чёрных ящиков не обнаружено.

Самолет Ан-26 летел из столицы региона – Петропавловска-Камчатского – в административный центр Корякского округа – посёлок Палану. По предварительным данным, двухмоторный турбовинтовой самолет заходил на посадку при плохой видимости и врезался в скалу.

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Причиной случившегося, по мнению следователей, помимо плохой погоды, могли стать технические неисправности и ошибка экипажа. Руководство камчатского авиапредприятия, которому принадлежал Aн-26, утверждает, что борт перед вылетом был полностью исправен, а экипаж был опытным. Лётчики неоднократно выполняли рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану.