На Камчатке отказались от чешских самолетов из-за отсутствия запчастей

На Камчатке из-за нехватки запчастей отказались от полетов на чешских самолётах L-410. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По словам представителя правительства региона, детали для чешских самолётов привозили по системе параллельного импорта, однако с ней возникли "сложности".

19-местные L-410 производства чешского завода Aircraft Industries

летали в труднодоступные населенные пункты региона: Никольское, Озерная, Соболево, Тигиль и Усть-Хайрюзово. Власти утверждают, что сообщение внутри региона не будет нарушено, поскольку на замену трем L-410 выйдут другие самолеты из парка Камчатского авиационного предприятия.

Сейчас L-410 на Камчатке можно заменить другими самолётами, а также вертолётами, утверждает представитель краевых властей. Однако эксперты отмечают, что перевозка пассажира на вертолете Ми-8 в среднем примерно в полтора раза дороже, чем на L-410. Поэтому пассажиропоток на линиях, где летали чешские самолёты, зависит в первую очередь от готовности региональных властей увеличить субсидии на авиаперевозки, пишет РБК.



Камчатка стала вторым российским регионом, отказавшимся от эксплуатации этих самолётов с начала 2023 года. Ранее L-410 перестали использовать в Коми. Причиной стали санкции и отсутствие запчастей. В России L-410 используют семь коммерческих операторов, у них в парках осталось 28 чешских бортов.