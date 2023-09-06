На Камчатке отказались от чешских самолетов из-за отсутствия запчастей

На Камчатке из-за нехватки запчастей отказались от полетов на чешских самолётах L-410. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
По словам представителя правительства региона, детали для чешских самолётов привозили по системе параллельного импорта, однако с ней возникли "сложности".
19-местные L-410 производства чешского завода Aircraft Industries
летали в труднодоступные населенные пункты региона: Никольское, Озерная, Соболево, Тигиль и Усть-Хайрюзово. Власти утверждают, что сообщение внутри региона не будет нарушено, поскольку на замену трем L-410 выйдут другие самолеты из парка Камчатского авиационного предприятия.
Сейчас L-410 на Камчатке можно заменить другими самолётами, а также вертолётами, утверждает представитель краевых властей. Однако эксперты отмечают, что перевозка пассажира на вертолете Ми-8 в среднем примерно в полтора раза дороже, чем на L-410. Поэтому пассажиропоток на линиях, где летали чешские самолёты, зависит в первую очередь от готовности региональных властей увеличить субсидии на авиаперевозки, пишет РБК.
Камчатка стала вторым российским регионом, отказавшимся от эксплуатации этих самолётов с начала 2023 года. Ранее L-410 перестали использовать в Коми. Причиной стали санкции и отсутствие запчастей. В России L-410 используют семь коммерческих операторов, у них в парках осталось 28 чешских бортов.
- Санкции, введённые против российской авиаотрасли после широкомасштабного вторжения в Украину, предусматривают запрет на поставки в Россию авиатехники, а также запрет на полёты российских самолётов в страны, которые ввели санкции. Также были отозваны сертификаты страхования, а самолёты, которые были приобретены в лизинг, от российских авиакомпаний потребовали вернуть, что они не сделали.