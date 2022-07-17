На Камчатке разбился вертолёт. Среди погибших - биатлонист Малиновский

На Камчатке разбился частный вертолёт Robinson. На борту были 3 человека, пилот и 2 пассажира, все они погибли - сообщают агентства со ссылкой на МЧС.

Вертолётом управлял чемпион мира по биатлону среди юниоров, 25-летний Игорь Малиновский. Robinson, по данным телеграм-канала Baza, принадлежит частной компании "Взлёт" отца спортсмена – Владимира Малиновского.

Вертолёт разбился вечером 16 июля. Он летел по маршруту кальдера вулкана Узон – село Мильково. Обнаружили его в 13 километрах от вулкана Узон. Вертолёт сгорел. Причины катастрофы пока не известны. По сообщению губернатора Владимира Солодова, накануне в районе крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полётов погода.

Как пишет Сибирь.Реалии, на борту были двое туристов - бывший топ-менеджер "Эльдорадо" Зоя Кайгородова и директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк.

Малиновский становился победителем юниорских чемпионатов мира в 2016 и 2017 годах, участвовал и во взрослых соревнованиях, но без существенных успехов. Сам он говорил, что перед ним стоит выбор - занятия биатлоном или авиацией.