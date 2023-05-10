На Камчатке военных осудили на 2,5 года за отказ от войны в Украине

На Камчатке военный суд приговорил к двум годам и шести месяцам колонии общего режима двоих военнослужащих, отказавшихся от участия в боевых действиях в Украине. Решение вынес 35-й гарнизонный военный суд. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

По данным суда, Александр Степанов отказался от поездки в Украину 18 января 2023 года, находясь в штабе одной из воинских частей на Камчатке. Андрей Михайлов 21 января отказался выполнять аналогичный приказ командира, находясь в клубе одной из воинских частей Петропавловска-Камчатского. Их признали виновными в неисполнении приказа командования в период мобилизации.

Суд назначил пять лет колонии общего режима другому военнослужащему, который 16 февраля покинул воинскую часть в Петропавловске-Камчатском без разрешения командования. 27 февраля его задержали сотрудники ФСБ в одном из населенных пунктов региона.