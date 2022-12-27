На Камчатке военный получил реальный срок за отказ воевать в Украине

На Камчатке 35-й военный гарнизонный суд назначил год и восемь месяцев колонии-поселения военнослужащему Алексею Бреусову, который отказался от участия в боевых действиях в Украине. Об этом сообщает "Кам-24" со ссылкой на решение суда.

Жителя Петропавловска-Камчатского осудили по уголовной статье об отказе от участия в военных или боевых действиях. По данным суда, 6 октября военнослужащего доставили в военно-следственный отдел по гарнизону Петропавловск-Камчатский. Там он отказался поехать в зону боевых действий, несмотря на объявленную в стране мобилизацию.

По мнению суда, военный нарушил устав Вооруженных сил России, а также "нормы дисциплинарного права" российской армии. О кадровом военном или мобилизованном гражданине идет речь, не уточняется. Защита Бреусова 26 декабря подала апелляцию в Тихоокеанский флотский суд, говорится в карточке на сайте суда.