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На Камчатке военный получил реальный срок за отказ воевать в Украине

Уничтоженная техника российской армии в Украине (Архивное фото)

На Камчатке 35-й военный гарнизонный суд назначил год и восемь месяцев колонии-поселения военнослужащему Алексею Бреусову, который отказался от участия в боевых действиях в Украине. Об этом сообщает "Кам-24" со ссылкой на решение суда.

Жителя Петропавловска-Камчатского осудили по уголовной статье об отказе от участия в военных или боевых действиях. По данным суда, 6 октября военнослужащего доставили в военно-следственный отдел по гарнизону Петропавловск-Камчатский. Там он отказался поехать в зону боевых действий, несмотря на объявленную в стране мобилизацию.

По мнению суда, военный нарушил устав Вооруженных сил России, а также "нормы дисциплинарного права" российской армии. О кадровом военном или мобилизованном гражданине идет речь, не уточняется. Защита Бреусова 26 декабря подала апелляцию в Тихоокеанский флотский суд, говорится в карточке на сайте суда.

  • 21 сентября Владимир Путин объявил о начале мобилизации для войны с Украиной. По сообщениям Минобороны, планировалось призвать 300 тысяч человек, однако СМИ сообщали о намерении властей довести число мобилизованных до миллиона. После того, как мобилизованные попали на фронт, участились случаи отказов от участия в боевых действиях. Отказников сажали в подвалы и избивали сослуживцы и командиры. Сейчас призыв по мобилизации остановлен, однако указ о её проведении продолжает действовать.
  • 21 декабря министр обороны Сергей Шойгу предложил довести численность Вооруженных сил России до 1,5 миллионов человек. Это означает, что в армию предлагается отправить еще около 350 тысяч человек. Шойгу заявил, что это необходимо "для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности РФ". Кроме того, министр предложил повысить возраст призыва в армию на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва до 30 лет.

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