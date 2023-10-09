На Камчатке запуск парома до Владивостока отложен из-за санкций

Запуск пассажирского парома между Камчаткой, Владивостоком и Сахалином отложен на неопределенный срок из-за санкций, объявленных после вторжения России в Украину. Об этом сообщил глава Камчатки Владимир Солодов.

По словам чиновника, строительство парома не завершилось в срок из-за "импортозамещения и перестройки работы верфей". Солодов заявил, что запуск парома откладывается минимум на один год.

Паром СNF 22 или "Петропавловск" начали строить в 2020 году в Керчи. Затем судно достраивали на Новороссийском судоремонтном заводе. Предполагалось, что он начнет ходить между Камчаткой, Сахалином и Владивостоком в июне 2023 года.

Паром рассчитан на 78 легковых или 28 грузовых автомобилей, а также на 150 пассажиров. В августе 2022 года правительство Камчатки заявило, что стоимость проекта выросла с 3,1 до 3,8 милилардов рублей. В сентябре 2017 года министр транспорта России Максим Соколов во время заседания Госсовета во Владивостоке просил президента России Владимира Путина найти средства на строительство и запуск парома.