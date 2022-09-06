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На Камчатке завершилась спасательная операция: выжили 3 из 12 альпинистов

Ключевская Сопка, сентябрь 2003 года

Во вторник, 6 сентября, спасатели эвакуировали выживших туристов, которые в составе группы совершали восхождение на вершину Ключевской Сопки на Камчатке. Из двенадцати человек выжили трое.

Группа скалолазов, состоящая из десяти туристов и двух гидов, начала восхождение на вулкан 30 августа. Трое из них – именно они выжили – остались в домике вулканологов на высоте 3300 метров, остальные продолжили восхождение в субботу, 3 сентября. На отметке 4158 метров пятеро альпинистов сорвались со склона и погибли, остальные остались в промокшей одежде на морозе, один находился без сознания, гид сломал ногу. Через двое суток стало известно, что из них не выжил никто.

Из-за плохих погодных условий вертолёту со спасателями удалось приземлиться на склон вулкана только днём 5 сентября. У второго гида, который поднимался к погибшим, а затем спустился обратно, диагностировали обморожение рук и ног. Пострадавших эвакуировали в ближайший населённый пункт, их планируют отправить в Петропавловск-Камчатский.

По факту гибели туристов Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и причинении смерти по неосторожности.

  • В составе туристической группы были жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Владимирской областей, Алтайского, Приморского и Камчатского края.
  • Ключевская Сопка, высотой около 4800 метров, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом. Опытные альпинисты говорят, что восхождение на Сопку несложное, но для неподготовленной группы может оказаться опасным.

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