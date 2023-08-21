На Open Street Map "переименовали" объекты в Москве и Белгороде

Неизвестные - по всей вероятности, проукраинские активисты - утром в понедельник отредактировали карты веб-картографического проекта Open Street Map, добавив на карты Москвы и Белгорода надписи с критикой и оскорблениями в адрес России и россиян в связи с российским вторжением в Украину.

По состоянию на 12.00 по московскому времени надписи не были удалены. В центре Москвы появились, в частности, надписи "Рубль сдох", "Путин кинул страну", "Россияне насилуют женщин", а также прямые оскорбления. На картах Белгорода были изменены названия нескольких улиц, вместо них также появились оскорбления в адрес россиян. Как сообщает "Сота", изменения отобразились на сайте белгородского перевозчика – "Единой транспортной компании", который использует карты Open Street Map.

Речь идёт о бесплатном проекте, который использует принцип вики при создании карт.