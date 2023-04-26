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На Кипре горел Российский центр науки и культуры

В столице Кипра Никосии горел Российский центр науки и культуры. Сейчас пожар потушен, жертв нет, сообщает ТАСС.

По словам руководительницы центра Алины Радченко, в него бросили "коктейли Молотова". "Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша. Люди эвакуированы. Полиция оцепила здание, на месте работают пожарные", – сказала она.

Огнём были охвачены несколько этажей. К тушению пожара привлекли пять пожарных машин и бронетранспортёр, сообщает РБК со ссылкой на местные экстренные службы. По информации пожарной службы, здание находилось на реконструкции.

  • В октябре 2022 года у российского посольства в Молдове взорвали несколько петард и написали на его ограждении "Путин убийца". Москва тогда направила Кишинёву ноту протеста.

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