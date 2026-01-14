На Кипре обнаружили тело экс-главы "Уралкалия" Баумгертнера

На Кипре найдено тело пропавшего неделю назад бывшего главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, сообщают "Фонтанка" и греческие медиа Philenews и Protagon со ссылкой на источники.

Тело нашли на южном берегу Кипра, отмечает Philenews. По информации издания, следователи дожидаются окончательной идентификации.

Баумгертнер пропал 8 января. Как пишет "Фонтанка", бизнесмен активно занимался скалолазанием, и "решил преодолеть очередной непростой маршрут", когда на острове было ветрено. "И ближний круг Владислава, и местная полиция считали, что основная версия – это несчастный случай, который мог быть связан с неудачной попыткой преодолеть задуманный Баумгертнером путь", – сообщает издание.

В день, исчезновения Баумгертнера, на Кипре нашли мёртвым сотрудника посольства России. Антон Панов, как утверждают журналисты-расследователи, – криптограф российской дипмиссии, связанный со спецслужбами. Он покончил с собой, сообщила кипрская полиция изданию Cyprus Mail.

В тот же день на Кипре также разгорелся коррупционный скандал: в соцсетях появилась запись снятой на скрытую камеру встречи высокопоставленных чиновников страны, которые обсуждали коррупционные схемы, включая помощь россиянам в обходе санкций ЕС.

Это привело к отставке главы администрации президента Кипра Хараламбоса Хараламбуса.