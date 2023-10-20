На китайской веревке. Блогеры о визите Путина в КНР

Владимир Путин совершил второе путешествие за границу с момента выдачи международного ордера на его арест. Российский президент приехал в Китай на форум "Один пояс – один путь", где повстречался с председателем КПК Си Цзиньпином и заодно – с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В провластных блогах торжествующе заявляют, что "планы Запада по изоляции России" не удались, и надеются на укрепление дружбы с Китаем.

Мейстер

Визит Владимира Путина на саммит "Один пояс – один путь" начался очень насыщенно: сегодня он уже провел три личных встречи с главами Таиланда, Вьетнама и Венгрии. И это не конец – дальше российского лидера ждут переговоры с лидерами Пакистана, Монголии и Лаоса. Обсуждается все: укрепление гуманитарных связей, перспективы расширения экономического сотрудничества, взгляд на ситуацию в мире. Завтра же состоится ключевая встреча Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином. Если добавить к этому, что только вчера у Владимира Путина были телефонные разговоры с первыми лицами Египта, Сирии, Ирака и Палестины, то невольно хочется пошутить про обещанную Западом изоляцию. Вот она какая – пять-шесть встреч или разговоров международного уровня в день, насыщенное одиночество. Впрочем, кроме шуток – все это в очередной раз подчёркивает, что Россия – это держава мирового уровня, с которой активно ведут переговоры не только представители Глобального Юга, но и западных стран (встреча с Орбаном), несмотря на все старания Запада "отменить" Россию.

Андрей Дугин

Путин проводит правильную в целом международную политику. Курс на многополярность, суверенитет и Государство-Цивилизацию. Он противостоит глобализму и однополярности в ключевых моментах. Но необходимость в переменах во внутренней политике – культуре, образовании, науке, духовной жизни – становится критической. И тут мы отстаем по сравнению с остротой момента. Внешняя и внутренняя политика разсинхронизированы. Это необходимо исправить, и времени для этого почти нет.

Андрей Девятов

России выгодно стать стратегическим тылом Китая – тогда в новый мировой порядок Россия зайдет "вместе с Китаем, на плечах Китая и за счёт Китая". Китай должен занимать позиции в Тихоокеанской зоне, поскольку туда смещается центр мирового развития. Там Китай должен отодвигать американцев и проявиться как мировая держава первого порядка. Это задача Китая, а не России. А сейчас опять Россия воюет с Америкой. То есть, новый мировой порядок строится "против России, на руинах России, за счёт России".

Новый мировой порядок будет строиться вместе с Китаем

Если Путин согласится на роль России как стратегического тыла Китая, то в документах его встречи с Си должна появиться новая фраза "Общая Судьба". Сейчас наши отношения с Китаем называются "стратегическое взаимодействие", а отношения китайцев с американцами называется "стратегическое сотрудничество".

А вот своё взаимодействие со странами в Центральной Азии и с Монголией уже назвали "Единой Судьбой". С Россией пока нет "Единой Судьбы". И если в документах Китая и России появится формулировка "Единой Судьбы", то считайте, что Путин согласился на роль стратегического тыла. И тогда новый мировой порядок будет строиться вместе с Китаем, за счёт Китая и на плечах Китая, а не за счёт России, на руинах России и против России.

Именно руинами России и кончится эта горячая дружба, считает политолог Владимир Пастухов:

Визит Путина в Китай внешне косплеит наезды русских князей в Орду за ярлыком на "великое княжение". Тот, кто помнит о традиционном, ставшем притчей во языцех чванстве русских чиновников (имперских, советских и постсоветских), их пренебрежительно-высокомерном отношении к любым иностранцам, многократно описанном в русской литературе, не может без удивления наблюдать за тем, как Путин заискивающе превозносит и сам Китай, и его Председателя Си. Китайское – значит, отличное. Достаточно бегло пролистать Яндекс.Дзен, чтобы понять, что именно этот слоган является сегодня лейтмотивом пропаганды. Все разговоры о "русском мире" на этом фоне кажутся бутафорскими. На практике невозможно скрыть, что Россия в лице Путина настойчиво предлагает себя Китаю в качестве младшего партнера, а Китай морщится и небрежно отмахивается от этих назойливых предложений, скрывая презрение и холодный расчет мстителя за широкой восточной улыбкой.

Разворот этот сделан не в интересах России, а в интересах ее правящего клана

Если отвлечься от актуальной политической повестки, даже такой насущной, как война и поднимающий голову внутренний террор, и постараться вычленить то главное, что характеризует переживаемую Россией эпоху, то в сухом остатке будет именно этот стратегический цивилизационный разворот от Европы в сторону Китая – этой современной Орды "русского мира". Ключевая проблема состоит в том, что разворот этот сделан не в интересах России, а в интересах ее правящего клана, который запутался в им же созданном клубке неразрешимых проблем и не видит другого пути обеспечить сохранение власти в своих руках, как отдать себя и страну Китаю. Для них это действительно единственный выход в сложившейся ситуации. А вот для России это, скорее всего, вход. Вход в длительную эпоху угасания той самой русской цивилизации, о которой Путин так много распинался недавно на Валдайском форуме.



Русская цивилизация, если уж говорить о таковой, всегда выживала именно как цивилизация-посредник между Востоком и Западом. Путин своей политикой вышибает из-под ее ног эту возможность, как палач вышибает табуретку из-под ног приговоренного к повешению. Привязанная к Китаю и лишенная уравновешивающих связей с Западом, Россия безвольно повиснет на китайской веревке, теряя шаг за шагом и свой пресловутый суверенитет, о котором так пекутся нынешние ее властители, и свою культурную идентичность, о которой так пекутся ее нынешние духовные отцы.

Оформление трибуны, с которой Путин выступал в Пекине, вызвало у комментаторов похоронные ассоциации.

Максим Мирович

Китайские товарищи знают толк в троллинге – такое ощущение, что мумия выступает из гроба

Антон Геращенко

Странная пекинская сценография, но смотрится очень позитивно. Ибо "засунув" диктатора выступать за огромную икебану, китайцы создали впечатление, что путин выступает из гроба.

Да еще и желто-голубой фон очень подходит к "захоронению".

Переговоры с Китаем не принесут России особой выгоды, предсказывал экономист Владислав Иноземцев:

На саммите в адрес Москвы будет сказано много добрых и восторженных слов, но Китай всё же не слишком понимает, что делать ему с всё более приверженным ему союзником. Кроме сырья, Россия ничего не может дать Пекину, а уж доступ на сырьевые рынки Китай себе обеспечил той же стратегией "пояса и пути". Как транзитное направление, Россия полностью дискредитирована, так как на её западных границах воздвигнут мощный шлагбаум, и даже перемещение грузов по российской территории может вскоре попасть под санкции. С технологической точки зрения сотрудничество также затруднено, так как большая гамма товаров может поставляться только в рамках полуофициального импорта. Политически же Россия является такой парией, поддержка со стороны которой скорее пугает.

Политически Россия является парией, поддержка со стороны которой скорее пугает

Китай – держава, которая за последние годы увеличила число стран-сателлитов, купив их лояльность, но тем не менее ей не удалось занять подобающее место в глобальной дипломатии. Разрекламированное примирение между Саудовской Аравией и Ираном, достигнутое весной при посредничестве Китая, может не пережить испытания ближневосточной войной, а ещё более помпезная инициатива восстановления мира между Россией и Украиной сегодня даже как-то и не вспоминается вовсе. Пекину хотелось бы стать миротворцем, но СВО нужна В.Путину для поддержания в России de facto чрезвычайного положения, и изменить ситуацию сегодня не под силу даже Председателю Си.

Поездка В.Путина в Китай, несомненно, будет долго обыгрываться российской пропагандой – президент встретится со многими иностранными лидерами, подчёркивая этим свою рукопожатность, но тем не менее этот вояж не только не решит ни одной российской проблемы, но и даже не создаст для их решения каких-то ощутимых предпосылок...

На пресс-конференции по итогам саммита Путин пообещал, что вскоре Россия и КНР подпишут детальный план сотрудничества. О переговорах с Си Цзиньпином он сказал только, что обсуждал с китайским лидером "конфиденциальные темы". Президент выглядел довольным, отмечает политолог Владимир Пастухов:

Похоже, в сделке ""микро-бусы" в обмен на лес, пеньку и остатки советских высоких технологий в области вооружений" был достигнут очередной прорыв. По итогам переговров с Си Путин выглядел очень довольным, как раз так, как должен выглядеть человек, в нужном месте и в нужное время договорившийся с нужными людьми о том, чем еще "уконтрапупить мировую атмосферу". Собственно, из всей его пресс-конференции информативной частью были те несколько секунд, пока он в развалочку, походкой старого самбиста шел к микрофону. Все складывается просто отлично, пока Байден застрял в Газе. А вы спрашиваете, зачем нужны арабские друзья? Для того и нужны, чтобы никто не мешал Путину договариваться с Си.

Новые контракты на поставки российского газа и строительство трубопровода "Сила Сибири – 2" китайское руководство между тем заключать не стало, что радует украинских комментаторов и огорчает российских патриотов.

Олег Шарп

Еще весной, когда Си Цзиньпин посещал Москву, Путин говорил, что проект нового газопровода мощностью 50 млрд кубометров в год находится в "високой степени готовности". Он также обещал Китаю до 100 млрд. кубометров российского газа ежегодно – в 5 раз больше, чем "Газпром" сейчас качает. Но в итоговом заявлении для прессы Си не сказал про российский газ ничего, а в общем коммюнике упоминалось только расширение сотрудничества в энергетике.

Китайский контракт отчаянно нужен "Газпрому", который потерял европейский рынок

Китайский контракт отчаянно нужен "Газпрому", который потерял европейский рынок, сократил экспорт до минимума из последних лет СССР и вынужден был урезать добычу практически на треть – рекордную величину в своей истории. За 12 месяцев с августа 2022 года до конца июля 2023-го компания получила больше 1 трлн рублей чистого убытка и потратила две трети запасов наличности на счетах, чтобы покрыть убытки и кассовые разрывы.

В этом году Китай закупит у России 22 млрд кубометров газа через запущенный в 2019 году трубопровод "Сила Сибири-1", что, впрочем, компенсирует лишь одну восьмую от прежнего экспорта в Европу, который на пике достигал 170-180 млрд кубометров в год.

Цена газа "Газпрома" для КНР – почти вдвое ниже, чем для ЕС и Турции: $271,6 за тыс куб. против $481,7. Но несмотря на скидки и большое желание Москвы, Китай воздерживается от новых больших сырьевых контрактов. Совершенно очевидно, что любая опция, которая дает Пекину новые источники дохода в армейскую кассу Путина – это плохо для Китая.

Анатолий Несмиян

Ключевой вопрос, от которого зависит буквально спасение Газпрома, подписать с Китаем не удалось. Еще вчера Песков сообщил, что обсуждение будет, подписания никаких документов не будет. Даже протокол о каких-нибудь намерениях, который на самом деле тоже чем-то обязывающим не является.

История с Силой Сибири-2 тянется уже 7 лет, о проекте говорили давно, но результатов пока нет. И, возможно, что и не будет.

Сила Сибири-2 должна перебросить на восток газ из северных месторождений, которые ранее были ориентированы на поставку газа в Европу, а теперь их судьба буквально повисла в воздухе. Однако согласия Китая, без которого смысл газопровода отсутствует, как не было, так и нет. Путин, который угрожал Европе и использовал газ как оружие, для Китая – полезный опыт. То, что сегодня Кремль полностью зависит от Пекина, китайцев устраивает, и давать козырь в руки своего вассала в виде стратегического партнерства по газу, для Китая совершенно не нужно. Он вполне диверсифицировал все газовые потоки и не зависит ни от одного поставщика. И делать приятное Кремлю, да еще в текущей ситуации – а зачем?

Китайцы могут ждать. Их ничего не жмет и не давит. А вот у Газпрома ситуация аховая, и китайцы могут просто дождаться, когда она станет еще более катастрофической и выжать условия, когда Газпром еще доплачивать станет за "купленный" у него газ.

Георгий Бовт

Как и ожидалось, никаких документов по "Силе Сибири-2" в Пекине не подписано. Впрочем, и не ожидалось. Китай тянет кота за хвост уже более 5 лет. Хотя сам по себе проект (потенциал прокачки 50 млрд кубометров газа в год) еще не умер, и китайцы торгуются по цене, надеясь опустить ее ниже, чем продается по "Силе Сибири-1" (а там, по некоторым данным – на 30-50% дешевле, чем КНР покупает у Туркмении, и Казахстана , а также в два раза дешевле, чем у Мьянмы. Статистику тут никто не раскрывает. Хотя дядюшка Си вроде произнес какие-то ободряющие фразы, дав понять, что проект СС-2 не умер. Видимо, надеются укатать до цены по себестоимости добычи. Девать газ Газпрому все равно некуда после обрушения европейского рынка. Внутреннее потребление столько не сожжет. Хотя планируемое повышение тарифов для населения отчасти заглушит боль утраты прежних роскошных евро-доходов. Но есть и хорошие новости : Газпром сэкономит на строительстве СС-2 пару-тройку десятков миллиардов долларов (есть оценки и в 50 млрд долл), которые окупались бы до морковкиного заговенья.

Многие комментаторы в связи с этим считают, что участие Путина в саммите не дало российскому президенту ничего, кроме материала для предвыборной пиар-кампании.

Фарида Рустамова

Участие в китайском форуме позволило Путину сыграть свой любимый образ глобального лидера, которому жмут руку руководители других стран, а госпропаганде – наснимать достаточно материала для сюжетов о том, что Западу не удалось изолировать Россию. Путин уже больше месяца ведет президентскую кампанию, и такие крупные мероприятия – ее важная часть

Андрей Никулин

В общем – главный итог поездки, что "три часа поговорили с товарищем Си" и отсняли много материалов для пропаганды, чтобы много часов говорить о "внешнеполитических успехах".

В чем правда успехи заключаются не скажут, потому что государственная тайна

Антон Геращенко

Путин получил возможность некоторое время казаться сильным мировым лидером. Но он вернется из Пекина еще более слабым. Ведь объективно Россия от визита Путина в Китай не получила ничего.

Андрей Нечаев

Си Цзиньпин: Китай стал основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов. Вот так достигаются национальные цели и интересы, а не силой оружия и болтовней про многополярный мир

Впрочем, один большой контракт Китай с Россией все же заключил – на поставки зерна.

Павел Сюткин

Смотрите-ка, возвращается все-таки славное прошлое. Булки, новое дворянство – это ладно. А главное Россия снова живет за счет экспорта зерна. Россия и Китай подписали контракт, предусматривающий поставку 70 млн т сельхозпродукции с Урала, Дальнего Востока и Сибири в течение 12 лет.



Кстати, за последний год российский зерновой экспорт значительно вырос: в Алжир – в 6 раз до 3,26 млн т, в Саудовскую Аравию – в 3,2 раза, до 3,14 млн т. На первом месте по его объему – Египет (11,9 млн т) на втором – Турция (10,2 млн т).



Это при том, что потребление зерновых в пищевых целях в стране замерло на уровне 90-х. Спешат путинские власти продать зерно, рекордный урожай которого обеспечен еще и за счет украинских земель. А как там будет с ними в новом году – еще большой вопрос. Война сама себя не профинансирует.



Но вообще докатиться до такого позора, чтобы снова жить за счет экспорта зерна и самого примитивного сырья, как и 150 лет назад, – это уметь надо. А все сложнее топора закупать за границей.

Одновременно с китайским визитом Владимира Путина прошел визит Сергея Лаврова в КНДР, где главе МИД оказали самый сердечный прием: местные жители встречали его в национальных костюмах, скандируя: "Лавров, Лавров!"

Антон Геращенко

Где бы его еще так встречали? С толпами под дождем и песнями "Z-патриотов".

Можно подумать, что не унылого российского чиновника принимают, а поп-звезду в зените славы.

В качестве цели встречи заявлено "укрепление отношений", под которым, вероятно, подразумевается усиление поставок в Россию залежавшихся на северокорейских складах советских снарядов.

Олег Пшеничный

Лавров опять заехал в КНДР. Он небось туда контейнерами возит наличные, а зачем еще туда-сюда как челнок ездить.

Министр иностранных дел сказал, что может порекомендовать россиянам КНДР как место, куда можно съездить в отпуск.

Михаил Виноградов

Предложение Лаврова российским туристам отдыхать в КНДР весьма симпатично. Но есть нюансы.

1. Когда я был в Южной Корее, то подумывал, не заехать ли в Северную (пусть через Пекин). Оказалось, что в отличие от Южной туда нужна виза и ее делают недели две. При том, что больше 100 стран безвизовы для граждан РФ, конкурентные преимущества КНДР не выглядят заведомо очевидными.

2. В вполне лояльной российской прессе вроде "Известий" есть бытовые советы туристам. От необходимости взять с собой аптечку и фонарик (из-за перебоев с лекарствами и электричеством) , советов захватить шоколад и конфеты для гидов и водителей и желательность захватить с собой парадную одежду для посещения мемориалов и мавзолея Ким Ир Сена – никаких шорт, мини-юбок и кроссовок.

В интернете несложно найти споры о том, можно ли внезапно оказаться в Северной Корее. Но спонтанно просто взять и поехать туда определенно не выйдет.

Алексей Беляков

Министр Лавров посоветовал нашим людям отдыхать в Северной Корее.

Почему нет? Активный отдых на знаменитых курортах по системе "Все выключено".

Станислав Белковский

КНДР может стать всероссийской здравницей.

Преимущества отдыха в Северной Корее очевидны.

По меньшей мере:

- отдыхающему обеспечен полноценный цифровой детокс, т.к. на границе забирают смартфон и возвращают только при выезде из страны;

- к группам отдыхающих приставлены сотрудники ГБ КНДР, что избавляет от любых опасений по части безопасности; к тому же в присутствии корейских спецслужбистов лучше всего молчать, а молчание – важнейший механизм подлинного расслабления на грани медитации.

Александр Невзоров

Отдых в Северной Корее, действительно, не имеет аналогов в мире.

Тем не менее его трудно назвать незабываемым.

Более того, этот отдых, при всем желании невозможно вспомнить.

Специалисты-аниматоры, работающие на северокорейских курортах, перед тем, как возвратить курортника его родственникам или представителям международных фондов – производят медицинские процедуры, исключающие вообще какие-либо воспоминания.

Юный Отто Вормбиер, случайно попавший на курорт Кэчхон (тип "квалиссо"), в результате был возвращен Германии в полностью овощном состоянии. Он так и не смог вспомнить не только подробностей отдыха, но и собственного имени.

Некоторым везло чуть-чуть больше.

Например, Лим Хен Суну ( канадскому пастору) удалось покинуть курорт Пукихан симулировав острейшее и безнадёжное сумасшествие.

Из его воспоминаний ясно, что и Майданек и Освенцим, по сравнению с курортами Северной Кореи – просто милые парки развлечений.

Николай Подосокорский

Мне кажется, уважаемым министром незаслуженно были не упомянуты в качестве приоритетных мест отдыха курорты Туркмении, Афганистана и Сирии.