На коксогазовом заводе в Подмосковье произошёл взрыв

На Московском коксогазовом заводе в подмосковном городе Видное вечером в воскресенье произошёл взрыв. В соцсетях появились видео, на которых в небо поднимается огненный факел. Факт взрыва подтвердили в МЧС.

Как сообщили в ведомстве, после взрыва огнём была охвачена насосная колонна с бензолом, пламя поднялось на высоту до 20 метров, площадь пожара 200 квадратных метров. О пострадавших не сообщается. Причины взрыва пока также не известны.