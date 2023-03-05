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На коксогазовом заводе в Подмосковье произошёл взрыв

Пожарные (иллюстративное фото)

На Московском коксогазовом заводе в подмосковном городе Видное вечером в воскресенье произошёл взрыв. В соцсетях появились видео, на которых в небо поднимается огненный факел. Факт взрыва подтвердили в МЧС.

Как сообщили в ведомстве, после взрыва огнём была охвачена насосная колонна с бензолом, пламя поднялось на высоту до 20 метров, площадь пожара 200 квадратных метров. О пострадавших не сообщается. Причины взрыва пока также не известны.

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