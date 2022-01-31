На Колыме закроют предприятия с низким уровнем вакцинации

В Магаданской области с 1 февраля будут закрыты предприятия, на которых уровень вакцинации сотрудников от COVID-19 не достиг 80 процентов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что такие компании должны приостановить свою деятельность до того момента, пока количество вакцинированных не достигнет плановых показателей. Кроме того, с 1 февраля органы местного самоуправления и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели должны перевести на "удалёнку" всех сотрудников, не прошедших вакцинацию от CОVID-19 или не переболевших коронавирусной инфекцией. Всем муниципалитетам также рекомендовано перевести на удалённый режим сотрудников старше 60 лет. Прибывающие в регион рабочие-вахтовики должны провести неделю на самоизоляции.

Ранее в Магаданской области отменили культурно-массовые и спортивные мероприятия.

В России по состоянию на утро 30 января выявили более 121 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Это – максимальный суточный прирост заболевших с начала пандемии, который фиксируется десятый день подряд.

Рост числа заболевших COVID-19 связан с распространением штамма "омикрон", который стал доминирующим в России. По данным оперативного штаба, этот вариант коронавируса обнаружили в 82 из 85 регионов России.