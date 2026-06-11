На "Коммерсант" составили протокол о злоупотреблении свободой СМИ

В мировой суд Таганского района Москвы за один день поступили 12 административных протоколов по статье о злоупотреблении свободой массовой информации. На это обратила внимание "Медиазона".

Юридическому лицу "Коммерсанта" вменяют распространение "недостоверной общественно значимой информации". Медиахолдинг СИМ, владеющий сайтами "Чемпионат.com" и "Афиша Daily", обвиняют в распространении информации об экстремистской организации.

Протоколы также составлены на главного редактора телеграм-канала RusNews Сергея Айнбиндера, главного редактора "Московских новостей" Александра Берёзкина, главреда сайта "Атомная энергия 2.0" Павла Яковлева, главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Дмитрия Дрозденко, журналистку Елизавету Серьгину, которую связывают с каналом "Беспощадный пиарщик".

Какие именно публикации стали основанием для составления протоколов, пока неизвестно. Первые судебные заседания назначены на 29 июня и 1 июля.

За распространение "недостоверной общественно значимой информации" юридическим лицам может грозить штраф до 500 тысяч рублей. За распространение информации об экстремистской организации предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей.