На концерте The Killers в Грузии произошёл скандал из-за россиянина

В Грузии десятки посетителей концерта американской рок-группы The Killers вечером во вторник покинули шоу после того, как музыканты позвали фаната из России сыграть с ними одну из песен. Оставшиеся в зале слушатели демонстрировали вокалисту Брэндону Флауэрсу средние пальцы, из-за чего он со сцены вступил с ними в полемику, - сообщает корреспондент Радио Свобода, который присутствовал на концерте.

Во время выступления в Кобулети The Killers по традиции пригласили одного из посетителей концерта сыграть с ними песню. В этот раз музыканты вызвали на сцену фаната, который держал плакат с надписью "If destiny is kind, I’ll be your drummer tonight" (Если судьба будет благосклонна, сегодня вечером я буду вашим барабанщиком). Солист группы несколько раз спросил у слушателя - из Грузии ли он или из какой-то другой страны, но не смог услышать ответа из толпы. В этот момент публика начала понимать, что на сцену может выйти россиянин и стала недовольно шуметь, некоторые посетители говорили "только не русский". Флауэрс вывел на сцену фаната, предварительно сказав публике: "Если этот парень русский, вам нормально, чтобы он поднялся сюда? Мне нормально, погнали".

После того, как посетитель начал играть песню с группой, часть несогласных слушателей концерта начала уходить из зала, другие демонстрировали средние пальцы и скандировали "F*ck Russia".После того, как песня закончилась, солист группы вступил в перепалку со сцены с одним из посетителей, демонстрировавшим средний палец. "Ты закончил или нет? Хочешь выйти сюда? Давай поднимайся. Ты не можешь видеть в другом своего брата? Он не твой брат? Значит мы все разделены границами и странами. Разделять - это то, что ты хочешь? Получается я тоже не твой брат? Я не твой брат из Америки?" - заявил слушателю Флауэрс. При этом часть публики одобрительно кричала на его словах про разделение границами и вопросе "он не твой брат?"

После перепалки с фанатами Флауэрс заявил, что одна из вещей, за которую он благодарен нахождению в группе - это возможность объединять людей. "Я вижу в вас моих братьев и сестёр", - обратился он к негодующей публике. После инцидента оставшиеся в зале слушатели, которые не были довольны произошедшим, продолжали демонстрировать музыкантам средние пальцы, другие просто стояли, но не пели и не аплодировали. Остальная часть фанатов продолжала поддерживать группу. Во время выступления солист группы ещё раз обратился к публике, заявив, что он с народом Грузии.

Позднее на страницах The Killers в соцсетях появилось обращение от лица группы. В нем говорится, что музыканты не хотели никого обидеть, а слова Брэндона Флауэрсу про "братьев и сестёр" могли быть неправильно поняты. Группа заявила, что изначально по реакции публики им показалось, что поднявшийся на сцену фанат был приемлем. Извинения также принесла площадка Black Sea Arena, на которой проходило выступление. Позднее стало известно, что руководство "Радио Тбилиси" решило убрать из эфира песни The Killers, а грузинская группа LOUDspeakers, выступившая на "разогреве" у американского коллектива, заявила, что они "разочарованы и злы" и, что музыкантам следовало бы знать, куда они едут.