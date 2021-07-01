На Красной площади задержали активистов с радужным флагом

В Москве на Красной площади задержали активистов Алана Леонгарда и Валю Нарциссову, которые развернули радужный флаг с надписью "Право на брак для всех". Их доставили в отдел полиции "Китай-город".

Трансгендерный мужчина Алан Леонгард и Валя Нарциссова провели акцию в день своей свадьбы, сообщили в российской ЛГБТ-сети (организация внесена властями России в список "иностранных агентов").

Как сообщает "ОВД-Инфо", Леонгарду вменяют повторное нарушение порядка проведения митинга, а его жене — участие в несогласованном мероприятии.

Перед акцией активисты подготовили манифест, в котором потребовали отменить закон, запрещающий "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", а также разрешить всем людям старше 18 лет "иметь право узаконить свои отношения".

Вчера же на Красной площади задержали активиста , вышедшего на одиночный пикет с плакатом "Стоп гомофобии". В полиции на него составили протокол об участии в несогласованной публичной акции. Рассмотрение дела в суде назначено на 20 июля.

30 июня исполнилось восемь лет с тех пор, как в России вступил в силу закон о запрете так называемой гей-пропаганды среди подростков. Его нарушение грозит штрафом до 5 тысяч рублей. Европейский суд по правам человека признал этот закон дискриминационным.