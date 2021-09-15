На Красной площади задержали участников акции в поддержку Навального

В Москве на Красной площади в среду полиция задержала участников акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Четверо активистов вышли с растяжкой, на которой было написано "Свободу Алексею Навальному, Путина в тюрьму". Видео с акцией было опубликовано на ютуб-канале RusNews.

К активистам сразу же подбежали сотрудники полиции, которые отобрали баннер и смяли его. Их и оператора Евгения Евсюкова, снимавшего акцию, доставили в отдел полицию. Сообщается, что у журналиста отобрали пресс-карту. Активисты сообщили, что одного из них избили в полицейской машине. Ему вызвали скорую помощь.

Оппозиционный политик Алексей Навальный находится в колонии после того, как в феврале 2021 года суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Навального задержали в январе, сразу после того, как он вернулся из Германии, где проходил лечение после отравления боевым ядом "Новичок".