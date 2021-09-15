Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

На Красной площади задержали участников акции в поддержку Навального

В Москве на Красной площади в среду полиция задержала участников акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Четверо активистов вышли с растяжкой, на которой было написано "Свободу Алексею Навальному, Путина в тюрьму". Видео с акцией было опубликовано на ютуб-канале RusNews.

К активистам сразу же подбежали сотрудники полиции, которые отобрали баннер и смяли его. Их и оператора Евгения Евсюкова, снимавшего акцию, доставили в отдел полицию. Сообщается, что у журналиста отобрали пресс-карту. Активисты сообщили, что одного из них избили в полицейской машине. Ему вызвали скорую помощь.

Оппозиционный политик Алексей Навальный находится в колонии после того, как в феврале 2021 года суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Навального задержали в январе, сразу после того, как он вернулся из Германии, где проходил лечение после отравления боевым ядом "Новичок".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG