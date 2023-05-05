На Кубани беспилотник атаковал Ильинский НПЗ второй раз за два дня

В Краснодарском крае утром 5 мая на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода второй раз за два дня произошел пожар в результате атаки беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным МЧС, площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет, добавили в ведомстве.
Как сообщили "Интерфаксу " в Единой дежурной диспетчерской службе района, на территории НПЗ произошёл взрыв, повреждена воздушная установка.
Телеграм-канал Mash со ссылкой на работников НПЗ утверждает, что атаку на нефтеперерабатывающий завод совершила группа диверсантов. Они якобы подорвали установку и попытались скрыться, но были задержаны.
Это уже второй подобный инцидент на Ильском НПЗ за два дня. Вчера нефтеперерабтывающий завод был атакован сразу четырьмя беспилотниками. В результате загорелись резервуары с нефтепродуктами на площади 400 квадратных метров.
- 3 мая в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами на базе компании "Таманьнефтегаз" рядом с портом Тамань. Причиной пожара стало падение беспилотника.
- После полномасштабного российского вторжения в Украину дроны неоднократно атаковали объекты , в том числе НПЗ и нефтехранилища в аннексированном Крыму и на территории России.
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