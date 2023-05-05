На Кубани беспилотник атаковал Ильинский НПЗ второй раз за два дня

В Краснодарском крае утром 5 мая на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода второй раз за два дня произошел пожар в результате атаки беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет, добавили в ведомстве.

Как сообщили "Интерфаксу " в Единой дежурной диспетчерской службе района, на территории НПЗ произошёл взрыв, повреждена воздушная установка.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на работников НПЗ утверждает, что атаку на нефтеперерабатывающий завод совершила группа диверсантов. Они якобы подорвали установку и попытались скрыться, но были задержаны.

Это уже второй подобный инцидент на Ильском НПЗ за два дня. Вчера нефтеперерабтывающий завод был атакован сразу четырьмя беспилотниками. В результате загорелись резервуары с нефтепродуктами на площади 400 квадратных метров.