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На Кубани беспилотник атаковал Ильинский НПЗ второй раз за два дня

Ильский НПЗ

В Краснодарском крае утром 5 мая на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода второй раз за два дня произошел пожар в результате атаки беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет, добавили в ведомстве.

Как сообщили "Интерфаксу " в Единой дежурной диспетчерской службе района, на территории НПЗ произошёл взрыв, повреждена воздушная установка.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на работников НПЗ утверждает, что атаку на нефтеперерабатывающий завод совершила группа диверсантов. Они якобы подорвали установку и попытались скрыться, но были задержаны.

Это уже второй подобный инцидент на Ильском НПЗ за два дня. Вчера нефтеперерабтывающий завод был атакован сразу четырьмя беспилотниками. В результате загорелись резервуары с нефтепродуктами на площади 400 квадратных метров.

  • 3 мая в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами на базе компании "Таманьнефтегаз" рядом с портом Тамань. Причиной пожара стало падение беспилотника.
  • После полномасштабного российского вторжения в Украину дроны неоднократно атаковали объекты , в том числе НПЗ и нефтехранилища в аннексированном Крыму и на территории России.

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