На Кубани обещают миллион рублей за контракт на службу в армии

В Краснодарском крае единовременную выплату участникам войны в Украине подняли вдвое – с 500 тысяч до одного миллиона рублей. Накануне об увеличении выплаты военнослужащим и добровольцам, заключившим контракт с Минобороны России, до 700 тысяч рублей сообщили власти Ростовской области.
О новом размере выплаты на Кубани заявил глава региона Вениамин Кондратьев. Эти деньги получат те, кто заключают контракт с Минобороны начиная с 1 апреля. Из каких источников будут профинансированы расходы, он не уточнил. Губернатор отметил, что, помимо денежной выплаты, в регионе действуют более 30 мер поддержки семьям участников вторжения в Украину.
Это уже третье с начала года увеличение единовременной выплаты участникам войны в Украине на Кубани – 2 февраля величину выплаты повысили с 200 до 300 тысяч рублей, тогда заявляли, что средства выделят из резервного фонда региона, а уже десять дней спустя – до 500 тысяч рублей.
По данным издания "7х7", ранее максимальная региональная выплата была установлена в Ленинградской области – 905 тысяч рублей.
Помимо региональных платежей, оформляющие контракт с Минобороны получают федеральные выплаты.
Данные о плановых показателях набора контрактников и добровольцев для участия в войне в регионах и об их исполнении в России не публикуются.
- 15 февраля депутат горсовета Красноярска от "Единой России" Вячеслав Дюков заявил, что "в контрактники у нас за последний год попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее". На этом же совещании глава одного из внутригородских районов пожаловался, что властям "не засчитывают" завербованных заключенных. В сентябре зампред правительства Пензенской области Владимир Щекин сообщил, что план набора контрактников в регионе выполнен лишь наполовину.
- 7 февраля увеличение выплаты Волгоградской области с 100 до 300 тысяч рублей анонсировал глава региона Андрей Бочаров. В Адыгее с начала года региональную выплату увеличивали дважды – с 200 до 300, а затем и до 500 тысяч рублей.
- Так называемая частичная мобилизация была объявлена в России в сентябре 2022 года, в её ходе, по официальным данным, в армию призвали 300 тысяч человек. В последний год в российскую армию активно вербовали людей на контрактную службу, также продолжалась вербовка заключённых. В результате, по официальным данным, армию пополнили ещё более 300 тысяч человек.
- 3 апреля российское Минобороны отчиталось, что с начала нынешнего года на военную службу по контракту поступило уже более 100 тысяч человек.
Форум