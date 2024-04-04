На Кубани обещают миллион рублей за контракт на службу в армии

В Краснодарском крае единовременную выплату участникам войны в Украине подняли вдвое – с 500 тысяч до одного миллиона рублей. Накануне об увеличении выплаты военнослужащим и добровольцам, заключившим контракт с Минобороны России, до 700 тысяч рублей сообщили власти Ростовской области.

О новом размере выплаты на Кубани заявил глава региона Вениамин Кондратьев. Эти деньги получат те, кто заключают контракт с Минобороны начиная с 1 апреля. Из каких источников будут профинансированы расходы, он не уточнил. Губернатор отметил, что, помимо денежной выплаты, в регионе действуют более 30 мер поддержки семьям участников вторжения в Украину.

Это уже третье с начала года увеличение единовременной выплаты участникам войны в Украине на Кубани – 2 февраля величину выплаты повысили с 200 до 300 тысяч рублей, тогда заявляли, что средства выделят из резервного фонда региона, а уже десять дней спустя – до 500 тысяч рублей.

По данным издания "7х7", ранее максимальная региональная выплата была установлена в Ленинградской области – 905 тысяч рублей.

Помимо региональных платежей, оформляющие контракт с Минобороны получают федеральные выплаты.

Данные о плановых показателях набора контрактников и добровольцев для участия в войне в регионах и об их исполнении в России не публикуются.