На Кубани под удар дронов попал порт. В Грозном, вероятно, атакована высотка

В Краснодарском крае в результате украинской атаки повреждена инфраструктура морского порта в Темрюке, сообщил региональный оперативный штаб. По его данным, произошло возгорание. На месте работают специальные и экстренные службы, пострадавших нет, персонал эвакуирован.

Минобороны России отчиталось об одном сбитом беспилотнике над регионом.

Телеграм-канал ASTRA, проанализировав кадры очевидцев, пришёл к выводу, что в порту горит газовый терминал.

В Чечне, по всей вероятности, дрон атаковал в столице региона высотное здание комплекса "Грозный-Сити". Он находится в 800 метрах от резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова и недалеко от управления ФСБ.

Оппозиционный канал NYISO утверждает, что в здание влетел дрон. Об ударе по высотке сообщил также украинский мониторинговый канал Supernova+. По данным другого украинского канала – Exilenova+, в Грозном, вероятно, сработали средства радиоэлектронной борьбы.

Официально власти не подтверждали удар по небоскрёбу, но утром Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Грозного.

ASTRA со ссылкой на местных жителей пишет, что в Сызрани Самарской области дроны атаковали НПЗ. Мэр Сызрани Сергей Володченков подтвердил атаку беспилотников по городу, но о последствиях ударов не сообщал. По данным Минобороны России, над Самарской областью были сбиты девять дронов.