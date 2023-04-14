На Кубани проходят обыски у протестующих против мусорной свалки

В Краснодарском крае проходят обыски у активистов, протестовавших против мусорного полигона в станице Полтавской. Об этом сообщает секретарь краевого отделения КПРФ Александр Сафронов.

Полицейские изымают компьютеры и другую технику. "Это репрессии против экоактивистов за их позицию с требованием закрыть мусорный полигон в станице Полтавской. Позор властям!", - написал Сафронов в своем телеграм-канале.

Судя по опубликованным видео, обыски проходят на территории автомагазина. Въезд на территорию компании заблокирован , людей не выпускают, полицейские запретили вести видеосъемку.

Как сообщила Кавказ.Реалии руководитель общественного совета по закрытию свалки в станице Полтавской Наталья Гаряева, обыск проходит в офисе СТО "Автосити". Сотрудники правоохранительных органов предъявили постановление, в котором говорится о проверке по статье о подделке автомобильного номера.

Активисты станицы Полтавской требуют закрыть мусорный полигон, который, по их словам, отравляет воздух и землю вокруг. Весной местные жители также обратились к властям с требованием поменять маршрут машин, чтобы мусоровозы не проезжали через саму станицу. Чиновники обещали сделать обходные маршруты, однако, не сдержали обещание. Активисты начали перекрывать мусоровозам дорогу к полигону. Акцию, состоявшуюся 6 апреля, разогнали полицейские , нескольких человек задержали.

Жители станицы Полтавской также обращались в суд с требованием закрыть свалку. В октябре прошлого года суд на Кубани признал грубые нарушения на мусорном полигоне, а также бездействие чиновников по их устранению. Однако 11 апреля арбитражный апелляционный суд отказал в закрытии полигона.