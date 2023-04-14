Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

На Кубани проходят обыски у протестующих против мусорной свалки

Станица Полтавская

В Краснодарском крае проходят обыски у активистов, протестовавших против мусорного полигона в станице Полтавской. Об этом сообщает секретарь краевого отделения КПРФ Александр Сафронов.

Полицейские изымают компьютеры и другую технику. "Это репрессии против экоактивистов за их позицию с требованием закрыть мусорный полигон в станице Полтавской. Позор властям!", - написал Сафронов в своем телеграм-канале.

Судя по опубликованным видео, обыски проходят на территории автомагазина. Въезд на территорию компании заблокирован , людей не выпускают, полицейские запретили вести видеосъемку.

Как сообщила Кавказ.Реалии руководитель общественного совета по закрытию свалки в станице Полтавской Наталья Гаряева, обыск проходит в офисе СТО "Автосити". Сотрудники правоохранительных органов предъявили постановление, в котором говорится о проверке по статье о подделке автомобильного номера.

Активисты станицы Полтавской требуют закрыть мусорный полигон, который, по их словам, отравляет воздух и землю вокруг. Весной местные жители также обратились к властям с требованием поменять маршрут машин, чтобы мусоровозы не проезжали через саму станицу. Чиновники обещали сделать обходные маршруты, однако, не сдержали обещание. Активисты начали перекрывать мусоровозам дорогу к полигону. Акцию, состоявшуюся 6 апреля, разогнали полицейские , нескольких человек задержали.

Жители станицы Полтавской также обращались в суд с требованием закрыть свалку. В октябре прошлого года суд на Кубани признал грубые нарушения на мусорном полигоне, а также бездействие чиновников по их устранению. Однако 11 апреля арбитражный апелляционный суд отказал в закрытии полигона.

  • Жители станицы Полтавская Красноармейского района Краснодарского края уже больше года привлекают внимание к проблемам, которые создает им соседство с мусорным полигоном, работающим, по их мнению, с серьезными нарушениями. Они неоднократно жаловались в Генеральную прокуратуру России и в администрацию президента, откуда обращения вернули обратно губернатору Краснодарского края.
  • Активист движения "Полтавская против свалки" 58-летний бизнесмен Андрей Гаряев застрелился после назначения ему штрафа по административному протоколу в 32 миллиона рублей. До этого Гаряев и его знакомые заявляли о давлении на мировой суд, который вынес такое решение.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG