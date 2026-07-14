На Кубани в результате атаки дронов возник пожар на Афипском НПЗ

Украинские беспилотники атаковали минувшей ночью Афипский НПЗ в Краснодарском крае, предприятие "Газпром нефтехим Салават" и, вероятно, нефтебазу "Роснефть-Опт" в Башкортостане.

В кубанском оперштабе подтвердили сообщения телеграм-каналов о возгорании на Афипском НПЗ. Всего обломки беспилотников, как утверждается, "упали" по 16 адресам в поселке Афипский, станице Смоленской и хуторе Коваленко Северского района. Пострадал один человек. В Афипском повреждены частные дома, квартира в одном из многоэтажных домов и здание на железнодорожном переезде. Кроме того, из-за атаки беспилотников, как сообщается, пожар возник на одном из местных предприятий.

В Башкортостане, как сообщил украинский osint-канал Exilenova+, горит предприятие "Газпром нефтехим Салават" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. По предварительным данным другого украинского мониторингового канала Supernova+, повреждены установка первичной переработки нефти (ЭЛОУ-АВТ-6) и цех по производству полиэтилена высокой плотности. Astra пишет, что в Салавате также предположительно атакована нефтебаза "Роснефть-Опт".

Глава Башкортостана Радий Хабиров, как отмечает Настоящене время, подтвердил атаку на промзону Салавата. Он заявил, что "есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников".

В Керчи, в аннексированном Крыму, по данным Supernova+, возник пожар на энергомосту, а в акватории Азовского моря были вновь атакованы танкеры российского "теневого флота".

Назначенный Россией губернатор аненксированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов на энергетическую инфраструктуру. Город частично обесточен. Телеграм-канал "Крымский ветер" передаёт со ссылкой на местных жителей, что, вероятно, удар пришелся по Балаклавской ТЭС.

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