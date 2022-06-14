На Кубе участникам прошлогодних протестов дали до 25 лет тюрьмы

На Кубе вынесены приговоры 381 участнику массовых протестов в июле прошлого года. Как сообщает генеральная прокуратура страны, все они приговорены к лишению свободы. Для 36 человек, признанных виновными в подстрекательстве к беспорядкам, срок заключения составит от 5 до 25 лет.

По данным организации Cuban Prisoners Defenders, не менее 37 несовершеннолетних были привлечены к ответственности и по меньшей мере 23 из них уже осуждены, сообщает Радио Хосе Марти.

11 июля 2021 года на Кубе начались стихийные протесты, вызванные резким падением уровня жизни, дефицитом продуктов и товаров первой необходимости, повышением цен, неспособностью системы здравоохранения противостоять пандемии коронавируса.

По данным активистов и правозащитников, в результате этих выступлений было задержано около 1400 человек. Более одной тысячи оказались на скамье подсудимых, 726 из них осуждены.

В марте Верховный суд приговорил 127 человек к срокам от 6 до 30 лет лишения свободы по обвинениям в подстрекательстве к беспорядкам и краже. Тогда Европейский союз призвал власти Кубы "освободить всех политических заключенных и тех, кто содержится под стражей исключительно за осуществление своего права на мирные собрания и свободу выражения мнения".