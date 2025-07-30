У берегов Камчатки 30 июля произошло землетрясение магнитудой 8,8, сильнейшее в мире с 2011 года и в регионе с 1952 года. Угроза цунами была объявлена на Камчатке, Курильских островах, на Гавайских островах, Аляске, в Северной и Центральной Америке, в Новой Зеландии и в Японии.

По Северо-Курильску ударили четыре волны цунами. Волны высотой в несколько метров затопили рыбный завод и порт, часть стоявших там кораблей сорвалась с якорей и вынесена в пролив. "Весь малый флот вытащило в море, он сейчас болтается в проливе, часть судов выбросило на берег", - рассказал мэр Северо-Курильска Александр Овсянников. В городе отключили электроснабжение, чтобы исключить угрозу коротких замыканий и пожаров. В некоторых домах обрушились печные трубы - момент попал на видео.

Как сообщает ТАСС, на Курильских островах в безопасные районы эвакуировали около 2,7 тыс. человек, среди них почти 600 детей.

На Камчатке пострадали несколько зданий, в том числе терминал аэропорта, обрушилась стена детского сада (обошлось без пострадавших). Ущерб оценивается. Около 60 человек, как сообщается, были эвакуированы с Халактырского пляжа на Тихом океане в связи с угрозой цунами.

В Гонолулу на Гавайских островах образовались пробки из-за спешащих эвакуироваться людей. Были закрыты аэропорты. В Японии эвакуация затронула, по сообщениям, около миллиона людей, живущих в прибрежных районах. На сушу выбросило нескольких китов.

Сообщается, что Гавайских островов и Японии достигли волны цунами высотой чуть более 1 метра. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

В Петропавловске-Камчатском врачи краевого онкодиспансера проводили операцию во время толчков и продолжили её, несмотря на тряску. Губернатор пообещал представить медиков к госнаградам, передаёт редакция Сибирь.Реалии.

Афтершоки, повторные толчки, после землетрясения могут продолжаться не менее месяца, предупредила Единая геологическая служба РАН. Они могут достигать магнитуды 7,5. Это в свою очередь может привести к новым цунами.



