На латвийско-российской границе скопилось 1250 грузовиков

На латвийско-российской границе въезда в Россию ожидают 1250 грузовиков, сообщает агентство BNS со ссылкой на данные Службы государственных доходов Латвии.

Утром 17 июля на погранпереходе Терехово на латвийско-российской границе скопилось порядка 850 грузовиков. На погранпереходе Гребнево – еще около 400 грузовиков. Время ожидания на этих пограничных пунктах составляет шесть дней.

По словам заместителя начальника таможенного поста Латвии Ирины Голубевой, пробка на границах вызвана тем, что связь с российскими таможенными службами прервана. Обмен информацией между таможнями, по словам Голубевой, осложнен с начала войны России в Украине. Также перевозки осложняет необходимость проверять каждый грузовик на наличие грузов, подпадающих под экономические санкции Евросоюза. "Мы очень надеялись, что с окончанием 10 июля – переходного периода, в который отдельные категории товаров ещё можно было вывозить, – очереди значительно сократятся, но наши ожидания не оправдались", – заявила Голубева.

Большое скопление грузовиков наблюдается и на границе Латвии с Беларусью. По данным таможенной службы Латвии, на погранпункте в Патерниеки собралось 150 грузовых транспортных средств, в Силене – 200.