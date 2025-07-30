Мировой суд в Москве рассмотрит семь протоколов об административном правонарушении против администратора онлайн-библиотеки азиатских комиксов MangaLIB Ивана Кваста. Его обвиняют в так называемой пропаганде ЛГБТ. Ранее суд уже принял решение по трём аналогичным протоколам.

Как сообщает "Медиазона", в июне Кваст уже был оштрафован по той же статье и тем же судом на 400 тысяч рублей. В опубликованном решении Кваста называют менеджером проектов юридического лица библиотеки.

29 июля были рассмотрены ещё два протокола, решения не опубликованы, но по ним назначены административные наказания. Кроме того, четыре протокола составлены на юридическое лицо библиотеки.

MangaLIB предлагает читателям цифровые комиксы на русском языке в том числе из Японии, Кореи, Китая (мангу, манхву и маньхуа). В мае онлайн-библиотека массово удаляла дружественный ЛГБТ контент после задержаний сотрудников российских издательств, обвинённых в экстремизме за "ЛГБТ-пропаганду". В России ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено.