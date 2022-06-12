На месте "Макдоналдса" в России открываются рестораны "Вкусно и точка"

Первые пятнадцать ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" открылись в Москве и Подмосковье 12 июня, в День России. Они должны заместить ушедшую из России после начала войны в Украине сеть McDonald's. Владельцы бренда планируют в ближайшее время открывать до 80 новых ресторанов каждую неделю на месте бывших "Макдоналдсов" по всей России.

Новое название до последнего момента держалось в секрете, о нём объявили только при открытии первых ресторанов.



До начала войны в Украине в России работало 850 ресторанов "Макдоналдс". В марте корпорация McDonald's объявила, что прекращает работу в России из-за ее вторжения в Украину, однако часть ресторанов еще продолжала работать по франшизе. 16 мая корпорация объявила об окончательном уходе из страны, а через три дня стало известно, что она продала свой российский бизнес бывшему совладельцу угольной компании "Южкузбассуголь" из Новокузнецка Александру Говору, который ранее управлял 25 ресторанами сети в Сибири.



Говор заявил, что надеется открыть под новым названием все 850 бывших ресторанов сети McDonald's в течение полутора-двух месяцев. Генеральный директор сети Олег Пароев пообещал, что "Вкусно и точка" постарается сохранить атмосферу "Макдоналдса", хотя признал, что с сохранением привычного меню есть проблемы. По его словам, в меню ресторанов не будет бургеров "БигМак" и мороженого "МакФлурри" из-за стойкой ассоциации с брендом "Макдоналдс".



Первый "Макдоналдс" в России открылся на Пушкинской площади в Москве 31 января 1990 года. В первый же день он обслужил более 30 000 посетителей, установив мировой рекорд первого рабочего дня в истории корпорации. Приход всемирно известной американской сети в СССР стал одним из символов перестройки. Этот же ресторан сегодня открылся среди первых под новым брендом. На открытие пришёл мэр Москвы Сергей Собянин.

После начала войны в Украине Россию в связи с санкциями или по собственной инициативе покинули сотни международных компаний. Часть из них продали бизнес новым владельцам. ​